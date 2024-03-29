“epedu.gov.iq” نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

مازالت امتحانات السادس الإعدادي الدور الأول مستمرة، بعد إصدار جدول الامتحانات التي شمل كافة المراحل الدراسية ومن بينها الثالث المتوسط وكذلك السادس الإعدادي والسادس الابتدائي الدور الأول، التي يتم عقدها في كافة المحافظات العراقية، ويمكن الاستعلام عن جميع النتائج التي تشمل كافة الطلبة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول

تتمثل أهم خطوات القيام بالاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول في جميع المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي على الإنترنت.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة.ز

ليتم التوجه إلى الصفحة الرئيسة من موقع وزارة التربية.

ليتم اختيار المرحلة الدراسية التي بها الطالب.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

الضغط على زر “بحث”.

ليتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج.

موعد عرض امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول تمر بعدة مراحل مختلفة من بينها عقد الامتحانات والعمل على مراجعة دقيقة لجميع أوراق الامتحانات الخاصة بكل طالب، فضلاً عن المرحلة الخاصة التصحيح الصحيح والجيد بحيث يحصل كل طالب على ما يستحقهن إضافة إلى أن المرحلة التي قبل الأخيرة وهي رصد الدرجات الخاص بكل طالب، لتأتي مرحلة اعتماد النتيجة ورفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية.