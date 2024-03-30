وناسة لولو .. تردد قناه وناسه نايل سات 2024 اغاني مسلية طول اليوم Wanasah kids

يأخذك تردد قناه وناسه نايل سات 2024 إلى عالم واسع وعميق يمكنك أن تبحر فيه من خلال أناشيد قناة وناسة الجميلة، حيث الاستمتاع والتسلية أمام شاشة التلفاز في قضاء وقت لطيف، بعيدا عن الملل والسأم هذا ولم يقتصر الوقت على المتعة فقط بل يستفيد الطفل كثيرا من قناة وناسة وما تقدمه من محتوى هادف وممتاز لكل أطفالنا.

تردد قناه وناسه نايل سات 2024

بعد تحديث تردد قناه وناسه نايل سات الذي يتم بصفة منتظمة في بداية كل عام ميلادي، تهتم معظم الأمهات بالبحث عنه لأنه القناة تقدم العديد من الفوائد لأطفالهم الصغار، ويتم بث تردد القناة على قمرين صناعيين والهدف من ذلك توفير البث في كثير من الدول العربية في شمال إفريقيا وزارة آسيا، كما توفر عملية التحديث البث المنتظم والاستمرار في الإرسال بأعلى جودة، الأمر الذي يلاقي استحسان المتابعين الكرام.

التردد: 11430.

القمر الصناعي نايل سات

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد وناسة الجديد عرب سات.

التردد: 11270.

استقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

بالاستعانة بالترددات السابقة التي توفر بث لا ينقطع لقناة وناسة مستمر على مدار اليوم، توفري عزيزتي لأطفالك أجمل تجربة خلال مرحلة الطفولة.

تردد قناه وناسه اطفال 2024

تمتلك قناة وناسة العديد من المميزات جعلتها من أفضل قنوات الكرتون في مصر والشرق الأوسط ومن تلك المميزات التالي.