حلقات القط والفار طول اليوم .. تردد قناة توم وجيري للاطفال 2024 نزل التردد الجديد على النايل سات

تنزيل تردد قناة توم وجيري للاطفال 2024 من الأكثر الأشياء التي يحتاجها الطفل في سنواته الأولى السعادة والتي تجعل منه شخصية سوية متحررة بدون عقد أو مشاكل نفسية، لذلك يبحث أولياء الأمور عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024، لأنها قناة ممتازة تبث أفلام الكرتون بين توم وجيري اللذان ساهما في قضاء الكثير من الأوقات المرحة.

تردد قناة توم وجيري للاطفال 2024

تعتمد قناة توم وجيري للأطفال سياسة التنوع التي تجعل الطفل دائما في حالة شغف للمشاهدة والمتابعة، حيث لن يتم الاعتماد على مسلسلات توم وجيري فقط ولكنها تقدم كذلك الفقرات الأخرى منها الفقرات التعليمية والبرامج التربوية وبعض من الأغاني، وتعد توم وجيري من القنوات التي لها تاريخ طويل على كل الأقمار الصناعية حيث تغلغلت في أعماق البيوت الغربية وأصبحت جزء لا يتجزأ من يوم الأطفال، وقد تم تحديث تردد القناة الجديد كما يلي.

التردد يكون 11345.

القمر الصناعي نايل سات

يتم ضبط معدل الاستقطاب على ” عمودي”.

أما عن معدل الترميز يكون 27500.

وفي النهاية نجد معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد آخر لقناة خلال القمر عرب سات.

التردد 11315.

يجب اختيار الاستقطاب ” رأسي”.

معدل الترميز 27500.

أخر تحديث للتردد معامل تصحيح الخطأ ⅚.

ضبط تردد قناة توم وجيري للاطفال 2024

افلام توم وجيري أقدم افلام الكرتون على الإطلاق والتي تم بثها منذ عام 1940 والذي يعد من أول مسلسلات الرسوم المتحركة في العالم، وقد بدأ البث في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انطلق إلى باقي الدول، و تندرج المسلسلات تحت التصنيف الكوميدي ويستمر المسلسل من 6 إلى 9 دقائق، وتحتوي المسلسلات الصراع بين القط والفأر في مواقف مضحكة.