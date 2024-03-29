“بميزة خيالية” مواصفات أوبو هاتف Oppo Reno 11 Pro

شركة أوبو من أكثر الشركات المتخصصة في إصدار العديد من الهواتف بمختلف إصداراتها المميزة، فضلاً عن أنها قامت مؤخرًا بإطلاق هاتف Oppo Reno 11 Pro، إضافة إلى أن الهاتف يمتلك العديد من المواصفات المذهلة والمميزة التي يتميز بها الهاتف عن غيره من الهوات الأخرى، ويمكن التعرف عليها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

مواصفات هاتف Oppo Reno 11 Pro

هناك بعض المواصفات الهامة التي يتميز بها هاتف هاتف Oppo Reno 11 Pro عن غيره من الهواتف الأخرى، ومن بينها الأتي:-

الهاتف يتميز بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد.

كذلك قياس الهاتف يصل إلى 6.7 بوصة.

إضافة إلى أن دقة الهاتف تبلغ 1080 × 2412 بكسل.

تردد الهاتف يبلغ 2160 هرتز.

الهاتف يمتلك كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد.

تقوم على دعم التثبيت البصري للصورة.

الهاتف يمتلك كاميرا أمامية فائقة الحساسية.

الهاتف لديه معالج ثماني النواة به 8200 تكنولوجيا.

الهاتف يمتلك تصميم أنيق.

أداء استثنائي وسلاسة في التعامل مع المهام اليومية وكذلك التطبيقات الثقيلة.

يمتلك بطارية ضخمة تقوم على دعم الشحن السريع.

إضافة إلى ان الهاتف يتميز بالعديد من الميزات الأخرى مثل قارئ بصمات الأصابع المدمج بالشاشة وفتح الوجه.

يمتلك كذلك العديد من المميزات التي تميزة عن الهواتف الأخرى.

سعر هاتف Oppo Reno 11 Pro

يمكن التعرف على الإصدار الأساسي التي تبلغ سعته 256 جيجابايت ويباع سعره كما على النحو الأتي:-