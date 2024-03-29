البيتي فور الفاخر بطريقة سهلة وأفضل من الجاهز

مع قرب حلول عيد الفطر المبارك يكثر البحث عن طريقة عمل البيتي فور لأنه من المخبوزات المحببة لكل أفراد الأسرة، ويقدم للضيوف مع القهوة أو الشاي، ويعطي للبيت أثناء تشكيله خبز بهجة وسعادة ويتشرك الأهل والأقارب أثناء عمله، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل البيتي فور الفاخر بطريقة سهلة ومميزة لإعداده في المنزل بمقادير مضبوطة بالكوب والجرام والنتيجة ممتازة من حيث الشكل والمذاق.

مكونات البيتي فور

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على تحضير البيتي فور وهي كما يلي:-

كيلو دقيق (8 أكواب بمج الشاي الزجاج).

2 كوب زبدة (400 جرام).

كوب ونصف سمن (300 جرام).

2 كوب سكر بودرة (300 جرام).

4 بيضات بحرارة المطبخ.

2 ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

لعجينة الكاكاو

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

2 ملعقة كبيرة سمن مذاب.

طريقة التحضير

طريقة تحضير البيتي فور الفاخر بأسهل الخطوات سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نقوم في البداية بوضع كوب ونصف من السمن وكوبين من الزبدة في الثلاجة أو الفريزر حتى تتماسك وتصبح باردة ولكن غير مجمدة. ثم نخفق الزبدة والسمن مع كوبين من السكر البودرة في العجان أو بالمضرب الكهربي أو اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي فاتح اللون. نضيف البيضة الأولى مع الخفق المستمر حتى تختفي ثم نضيف الثانية مع متابعة الخفق وهكذا حتى ننتهي من كل كمية البيض، وضروري أن يكون البيض بحرارة المطبخ عند الاستعمال. نزود ملعقتين كبار من الفانيليا ونخفق لمدة نصف دقيقة، ثم نضيف كيلو من الدقيق على مرتين ونقلب بالملعقة في البداية. ثم نستخدم اليد في العجن حتى يختفي الدقيق، وبعد ذلك نقسم العجينة إلى نصفين. نذوب ملعقتين كبار من الكاكاو الخام مع ملعقتين كبار من السمن المذاب، ونضيفها على نصف كمية العجين مع التقليب بالملعقة حتى يمتزج الكاكاو مع العجينة.

طريقة تشكيل البيتي فور

نضع العجينة لمدة خمس دقائق في الثلاجة ثم نشكلها بكيس الحلواني على صواني غير مدهونة، لو استخدمنا المكبس الخاص بالبيتي فور نضيف ثلاثة ملاعق كبار من الدقيق على كل نصف من العجينة حتى تصبح العجينة متماسكة وتتشكل بسهولة، ثم يخبز بعد التشكيل مباشرةً في فرن ساخن على حرارة 170 في الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة، ثم نخرج الصواني من الفرن، عندما يبرد تمامًا نلصق كل قطعتين مع بعض بالمربى أو الشوكولاتة المذابة، ونزينها بجوز الهند أو الفارمسيل على حسب الذوق.