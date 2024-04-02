ياحلاوة الفلوس الكتير…حقيقة زيادة المعاشات الشهر الجاي للمستحقين 2024 بقرار رئاسي

حقيقة زيادة المعاشات الشهر الجاي يرغب الكثير من المواطنين في معرفة حقيقة زيادة المعاشات الشهر الجاي، حيث أنه من المقرر أن يتم صرف زيادة شهرية على المعاشات، والتي كانت الحكومة قد أعلنت عنها خلال الأشهر الماضية، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد لمساعدة المواطنين من الموظفين وأصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

حقيقة زيادة المعاشات الشهر الجاي

كانت الحكومة قد أعلنت من قبل عن صرف زيادة على المعاشات، خلال الشهر الماضي، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، من أجل مساعدة المواطنين على شراء احتياجات الشهر الكريم، وجاء ذلك تطبيقا لقانون الزيادة السنوية للمعاشات والرواتب، والذي تم تطبيقه منذ عام 2019، والتي يتم صرفها في شهر يوليو من كل عام، وذلك بنسبة 60 %زيادة على الرواتب للموظفين واصحاب المعاشات.

موعد صرف زيادة المعاشات لشهر أبريل

من المقرر أن يتم صرف زيادة على معاشات شهر أبريل لعام 2024، على أن تكون الزيادة بنسبة 15 %، على رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات، وذلك وفقا للزيادة السنوية، التي من المقرر أن يتم صرفها في شهر يوليو، ولكن تم تبكير موعد الصرف قبل شهر رمضان المبارك، من أجل اعانة المواطنين على شراء احتياجات رمضان، على أن يتم تقسيم الزيادة على أربع أشهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر يونيو عام 2024، بنسبة 15% على كل شهر.

وأكدت الحكومة أنه سيتم تبكير موعد صرف معاش شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، حتى يتمكن المواطنين من شراء مستلزمات العيد تخفيفا للأعباء المالية على المواطنين.