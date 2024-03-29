تردد قناة اون دراما ON Drama 2024 الجديد لمتابعة أقوى مسلسلات رمضان عبر نايل سات وعرب سات

قناه اون دراما هي من ضمن عمليات البحث الشهيرة في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب قيام الكثير بالبحث عن تردد القناة لمشاهده أبرز المسلسلات التي تعرضها في شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى البرامج الممتعة التي تقدمها إلى الجميع، وحققت قناة اون دراما نسب مشاهدة عالية فور طرحها على القمر الصناعي، وذلك بسبب نجاح القناة الباهر الذي سعت إلى تحقيقه.

تردد قنوات on drama على النايل سات

تتميز قناة اون دراما بأنها متاحة على أكثر من قمر صناعي، وذلك حتى يتمكن الجميع من مشاهدة ومتابعة القناة في أكثر من بلد مختلفة، ولكي يتم استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات يجب معرفة التردد الخاص بها، وهو عبارة عن الآتي:

تردد القناة: 11861.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون دراما على عرب سات

يمكن أيضا أن يتم استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات، لكن يجب أن يتم معرفة البيانات الخاصه به والتي أوضحتها إدارة القناة وهي عبارة عن الآتي:

تردد القناة: 10853.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط تردد قناة اون دراما

يمكن استقبال قناة اون دراما على القمر الصناعي بعد أن يتم اتباع عدة خطوات هامة تعد عبارة عن الآتي: