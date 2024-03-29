كيكة الرواني بطريقة ناجحة ومضمونة وأحلى من محلات الحلواني بكتير

تتميز كيكة الرواني بمذاق شهي يجمع بين الكيك والبسبوسة، ولتحضيرها في المنزل بطريقة ناجحة ومضمونة وأحلى من محلات الحلواني يجب أن تكون جميع المكونات المستخدمة معايرها مضبوطة حتى نجعلها مثل الجاهزة تماماً، تابعونا من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل كيكة الرواني اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة وبقوام خفيف وطري مثل الجاهزة.

مكونات كيكة الرواني

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل كيكة هشة وطرية وهي كما يلي:-

كوب دقيق.

كوب سميد.

كأس من الزبادي.

كوب إلا ربع سكر.

نصف كوب زيت.

4 بيضات.

نصف كوب جوز هند ناعم.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

رشة ملح.

2 كوب من الشربات البارد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الرواني اللذيذة بخطوات بسيطة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به كوب من الدقيق، ونصف كوب من جوز الهند، ونضيف كوب من دقيق السميد، وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ورشة من الملح ونقلب المكونات مع بعض. نقوم بإضافة كوب إلا ربع من السكر ونصف كوب من الزيت في وعاء الخلاط، ثم نضيف كوب من الزبادي، وأربع بيضات، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة كبيرة من الخل الأبيض. نقوم بخفق المكونات في الخلاط حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نسكب الخليط السائل على المكونات الجافة ونقلب بالمضرب اليدوي حتى تمتزج مع بعضها.

طريقة تسوية كيكة الرواني

نسكب خليط الكيكة في صينية كبيرة مدهونة ومبطنة بقليل من الدقيق، ثم ندخلها فرن ساخن مسبقًا على حرارة 180 في الرف الأوسط، تستغرق مدة الخبز حوالي نصف ساعة حتى تمام النضج ثم تسقى بالشربات البارد فور خروجها من الفرن ونتركها تبرد تمامًا حتى تصبح جاهزة للتقديم.