التأمينات الاجتماعية توضح حقيقة صرف منحة استثنائية للمعاشات مع معاش شهر إبريل 2024

حقيقة صرف منحة استثنائية للمعاشات يتساءل عدد كبير من المواطنين من أصحاب المعاشات عن حقيقة صرف منحة استثنائية للمعاشات، والتي تكون عبارة عن زيادة مستحقة عن رواتب المعاشات، والتي كان قد وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك قبل شهر رمضان المبارك، ولذلك في هذا المقال سوف نقدم لكم حقيقة هذا الأمر.

حقيقة صرف منحة استثنائية للمعاشات

كشفت مصادر حكومية عن موعد صرف منحة استثنائية للمعاشات، والتي من المقرر أن تكون لمدة 4 أشهر، على أن تكون بداية من شهر مارس 2024، وذلك وفقا لقرار الحكومة بالزيادة السنوية لرواتب الموظفين وأصحاب المعاشات، وكان الموعد الأصلي لصرف الزيادة هو شهر يوليو، وهو الموعد المحدد وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والذي تم تطبيقه عام 2019 بصرف زيادة سنوية في شهر يوليو من كل عام، في شكل منحة استثنائية.

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

أكدت الحكومة في وقت سابق أنه سيتم صرف منحة المعاشات بداية من شهر مارس 2024 على أن تكون بمناسبة شهر رمضان المبارك، على أن تستمر هذه الزيادة لمدة أربعة أشهر، آخرها شهر يوليو 2024، بزيادة سنوية 60 %، يتم تقسيمها على أربع أشهر، على أن تكون الزيادة 15 % خلال هذه الأشهر، وبذلك فإن أصحاب المعاشات سيقومون بصرف الزيادة على المعاشات، خلال شهر أبريل 2024 قبل عيد الفطر المبارك 2024.

وأوضحت الحكومة أنه تم تبكير موعد صرف معاشات أبريل على أن تكون في بداية الشهر، من أجل أن يتمكن المواطنين من شراء جميع مستلزمات العيد، وجاء ذلك تخفيفا للأعباء المالية على المواطنين.