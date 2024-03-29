بملعقة نشا اصنعي كريم لبان الذكر السحري لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد

يعتبر كريم لبان الذكر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح وتبييض البشرة وتقضي على التجاعيد للأبد، ويساعد على حماية خلايا البشرة ويحفز من نمو خلايا جديدة مما يجعل البشرة مشدودة وناعمة، كما يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، ويقلل من الترهلات التي تظهر حول العين في مرحلة الشباب، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر المعجزة في تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد.

مكونات عمل كريم لبان الذكر

يحتوي الكريم على عدة مكونات بسيطة تساعد على تفتيح البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من منقوع لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند..

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة بالمنزل:-

نقوم بوضع النشا على منقوع لبان الذكر ونقلبهم مع بعض حتى يذوب النشا تماماً. نضع الوعاء على النار ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ويترك جانباً حتى يبرد تماماً. نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية للخليط ونقلبهم مع بعض جيداً. نقوم بوضع الكريم في علبة نظيفة ونغلقها جيداً ونحتفظ به داخل الثلاجة حتى يتماسك.

طريقة استخدام كريم لبان الذكر على الوجه

نقوم بغسل الوجه وتجفيفه من الماء جيداً، ثم نقوم بتوزيع الكريم على البشرة على شكل نقاط، بعد ذلك نقوم بتدليك الوجه بحركة دائرية لمدة خمس دقائق حتى يتشرب جيداً، يترك الكريم على الوجه حتى الصباح ثم يشطف بالماء البارد، يفضل استخدام الكريم مرة قبل النوم حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض في أسرع وقت.