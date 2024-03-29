تردد قناة MBC مصر 2024.. تابع مسلسلات وبرامج رمضان عبر ام بي سي مصر

قناة ام بي سي مصر هي من أشهر القنوات التي تتواجد على القمر الصناعي داخل الوطن العربي، وتلك القناة تتوفر على أكثر من قمر صناعي مختلف وهم عرب سات والنايل سات، وتلك القناة تتميز بالمحتوى الرائع الذي تتمكن من تقديمه بصورة مستمرة الى المشاهدين، لذا يبحث الجميع عن تردد القناة حتى يتم استقبالها ومشاهدة ما تعرضه وتحديدا خلال شهر رمضان الكريم.

تردد قناة mbc على نايل سات

يمكن القيام بتحميل قناة ام بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات، لكن بواسطة إدخال بعض البيانات الهامة المتمثلة في الآتي:

تردد القناة: 11470.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة mbc على عرب سات

لكي يتم استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات، يجب معرفة تردد القناة وهو كالآتي:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط تردد قنوات mbc مصر

بعد أن تم معرفة ترددات القناة على كل من القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، يمكن البدء في تحميل القناة من خلال اتباعك لبعض الخطوات الهامة، والتي تعد عبارة عن الآتي: