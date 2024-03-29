بسبوسة الحليب الساخن مرملة وطرية أحلى من الجاهزة بكتير

تعد بسبوسة الحليب الساخن من أجمل أنواع الحلويات التي تقدم في شهر رمضان المبارك، وهي من الحلويات التي يعشقها الكثير من الناس ويفضلون تناولها مع كوب من الشاي بعد الفطار، وهي من الحلويات سريعة التحضير ومكوناتها بسيطة متوفرة في كل بيت، كما تتميز بطعمها قوامها المرمل الجميل، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري على طريقة عمل بسبوسة الحليب الساخن بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل بسبوسة الحليب الساخن

تتكون من بعض المقادير البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كيلو من سميد البسبوسة. فنجان صغير من السمنة الدافئة. كوب من جوز الهند حسب الرغبة. كوب من الحليب الساخن. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. شربات ساخن ثقيل القوام. جوز للتزيين على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف تعرف على طريقة تحضير بسبوسة الحليب الساخن بخطوات بسيطة أحلى من المحلات وهى كما يلي:-

نحضر بوله متوسطة ونضع به السميد، والبيكنج بودر، وجوز الهند ونقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة السمنة للخليط ونقلب حتى يختفي السميد ويصبح مثل حبات الرمل. بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب الساخن على الخليط ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

طريقة تسوية بسبوسة الحليب الساخن

نحضر الصينية متوسطة الحجم وندهنها بالسمنة، ثم نقوم بتوزيع الخليط داخلها بالتساوي ونقوم بتوزيع حبات الجوز على الوجه، ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة ونتركها حتى تتحمر، بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها الشربات الساخن مباشرة وهى ساخنة ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بتشكيل صينية البسبوسة على شكل مربعات صغيرة ونقدمها بألف صحة وهنا.