قد تصل إلى 10000 دينار.. البنك التونسي للتضامن يشرع في منح قروض دون فوائد

أعلن البنك التونسي للتضامن أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من القروض دون فوائد، في إطار برنامج تمويل الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل المنصوص عليه بقانون المالية لعام 2024، تقديم طلباتهم عبر منصة إلكترونية جديدة على الإنترنت، حيث تم إتاحة فتح القروض دون فوائد والتي قد تصل إلى ما يقرب من 10 آلاف دينار تونسي، يجب التأكد من المتطلبات الحالية وتفاصيل العملية من خلال الاتصال بالبنك التونسي للتضامن مباشرة، كما يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج وتقديم الطلبات والوثائق المطلوبة من خلال زيارة البنك أو الاتصال بهم عبر الهاتف.

المنصة الإلكترونية للبنك التونسي للتضامن

ويأتي إطلاق المنصة الإلكترونية للبنك التونسي للتضامن، في إطار تنفيذ أحكام الفصل 19 من قانون المالية لعام 2024، الذي ينص على إنشاء خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، حيث يهدف هذا الإجراء وفقا للبيان الصادر عن البنك، إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ذات الدخل المنخفض.

قيمة قرض البنك التونسي وفترة السداد

كما يتم تخصيص هذا التمويل لمنح قروض دون فوائد بمبلغ لا يتجاوز 10,000 دينار لكل قرض، وتخصص هذه الأموال لدعم الأنشطة الاقتصادية في جميع المجالات خلال الفترة من يناير إلى 31 ديسمبر 2024، كما تم تحديد فترة سداد قصوى تبلغ 6 سنوات، بما في ذلك سنة إعفاء.