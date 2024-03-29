أجمل أغاني الولو والنونو.. تردد قناة وناسة Wanasah الجديد على النايل سات والعرب سات

تهدف قناة وناسة أطفال في تقديمها إلى العديد من البرامج الطفولية والأفلام الكرتونية المميزة، إضافة إلى الأغاني الأكثر تميزًا بما تعمل على جذب ملايين الأطفال في كافة الدول العربية، من أجل مشاهدة هذا المحتوى الترفيهية والمميز الذي يُساعد في تطوير قدراتهم اللغوية والاجتماعية، ويمكنك التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال 2024

يمكنك معرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

التردد الجديد فهو 11470.

معدل الترميز لقناة وناسة أطفال فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة وناسة كيدز 2024

ويمكنك أيضًا التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية التي منها العرب سات، كما في البيانات الأتيه:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11270.

استقطاب قناة وناسة أطفال فهو رأسي.

بينما معامل الترميز لقناة وناسة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

ما تقدمه قناة وناسة أطفال 2024

من أكثر المحتويات التي تقوم قناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-