انا رقمي نسرق كيف برجعو!.. طريقة سهلة لإسترجاع الهاتف وارقامك المحذوفة

يواجه العديد من الأشخاص حذف في أرقام الهاتف أو ضياعها دون أن يدري، مما يُعاني الكثيرون من عدم معرفة الطريقة الصحيحة لإسترجاع الأرقام المحذوفة، وهي تعد مشكلة من ضمن المشاكل الخطيرة التي يُعاني منها مستخدمي الهواتف الذكية سواء الأندرويد أو الأيفون، ويرغب في معرفة الطريقة الصحيحة للقيام على استرجاع كل هذه الأرقام المحذوفة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات استرجاع ارقام الهاتف المحذوفة

من أبرز الخطوات التي يمكن اتباعها لكي تقوم بإسترجاع أرقام الهاتف المحذوفة، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم البحث عن رابط استرجاع أرقام الهاتف المحذوفة سواء من جوجل درايف أو موقع موثوق.

بعد ذلك يتم فتح تطبيق الإعدادات على هاتفك.

النقر على جوجل.

النقر على استعادة جهات الإتصال.

يتم النقر على الهاتف الذي يتضمن جهات الإتصال.

وفي حالة إذا لا ترغب في نسخ جهات الإتصال أو مساحة تخزين الهاتف.

وفي الأخير لتجنب إنشاء نُسخ طبق الأصل.

طريقة أخرى لإسترجاع أرقام الهاتف المحذوفة

وتوجد طريقة أخرى للقيام بإسترجاع الأرقام المحذوفة من الشريحة وبكل سهولة، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-