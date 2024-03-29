تردد قناة مدرستنا 3 التعليمية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

إليكم تردد قناة مدرستنا 3 على النايل سات، فهي أحدث إضافة إلى سلسلة قنوات مدرستنا الفضائية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم المصرية، تم إطلاق هذه القناة بهدف تنظيم الدروس التعليمية لجميع المراحل التعليمية، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة مدرستنا 3 التعليمة المصرية وسنتطرق للمحة عنها وعن برامجها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة مدرستنا 3 وبرامجها التعليمية

قناة مدرستنا 3 هي قناة فضائية حديثة تبث عبر القمر الصناعي النايل سات، وتقدم محتوى تعليمي مدرسي مصري يتم إنتاجه في جمهورية مصر العربية، وهي جزء من مبادرة وزارة التربية والتعليم المصرية للتعليم الثانوي.

تنضوي هذه القناة ضمن سلسلة قنوات مدرستنا الفضائية، حيث وضعت وزارة التعليم المصرية خطة لتخصيص قنوات فضائية لكل مرحلة تعليمية، مما يتيح للطلاب متابعة دروسهم بشكل منتظم دون تداخل، وتخصص قناة مدرستنا 1 للمرحلة الابتدائية، وقناة مدرستنا 2 للمرحلة الإعدادية، بينما تركز قناة مدرستنا 3 على التعليم الثانوي، ومن المهم أن نشير إلى اهتمام الوزارة بالتعليم الصناعي والتجاري، حيث تقدم قناة مدرستنا 3 دروساً في هذه التخصصات، ما يعكس التزامها بتقديم تعليم شامل يخدم احتياجات الطلاب في مختلف المجالات.

تردد قناة مدرستنا 3 الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Madrastna 3” مؤخراً، ولكن يمكن مشاهدة قناة مدرستنا 3 الفضائية عبر التردد التالي:

التردد: 12206

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الترميز: 27500

الجودة: دقة عالية

ويمكن العثور على قناة مدرستنا 3 في قائمة القنوات تحت اسم “Madrastna 3”.