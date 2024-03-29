معلومات تردد قناة شدى المغربية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (آذار 2024)

إليكم تردد قناة شدى المغربية “Chada HD TV” التي تبث عبر القمر الصناعي النايل سات، وهي قناة مغربية حديثة تحظى بشعبية كبيرة في دول المغرب العربي، وتمتاز القناة بكونها مجانية بالكامل ولا تتطلب أية اشتراكات شهرية أو سنوية لمتابعتها، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة شدى الفضائية وسنتطرق للمحة عنها وعن برامجها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة شدى المغربية الفضائية ومحتواها وبرامجها

تعتبر قناة شدى واحدة من القنوات المتنوعة في المغرب، حيث تقدم مجموعة شاملة من البرامج والمحتويات دون تخصص محدد، يتنوع عرض القناة بين البرامج المختلفة، والمسلسلات، والأفلام، مما يجعلها مصدراً ممتعاً للترفيه على مدار الساعة، دون اشتراكات، يدير قناة “شدى تي في” المدير الإذاعي رشيد حياك، وهي تعتبر النسخة التلفزيونية لراديو شدى، يشير حياك إلى أن إطلاق القناة كان تجربة إعلامية جديدة بالنسبة له، حيث تحاول المنافسة بقوة مع القنوات الأخرى في المجال السمعي والبصري، البداية كانت ببث تجريبي قبل أن تنطلق رسمياً كجزء من باقة من القنوات على القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة شدى المغربية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد قناة “Chada HD TV” مؤخراً، ولكن يمكن مشاهدة قناة شدى المغربية الفضائية عبر التردد التالي:

التردد: 11315

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 8\7

الترميز: 27500

الجودة: دقة عالية

ويمكن العثور على قناة شدى المغربية في قائمة القنوات تحت اسم “Chada HD TV”.