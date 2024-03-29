“تمويل شخصي للمتعثرين من الراجحي” خطوات طلب تمويل شخصي للمتعثرين من الراجحي

كثيرًا ما يواجه الأفراد تحديات مالية تؤثر على قدرتهم في الوفاء بالتزاماتهم المالية المختلفة يأتي تمويل الراجحي الشخصي للمتعثرين كحلٍ فعّال لمن يبحث عن فرصة لإعادة تنظيم وضعه المالي وتلبية احتياجاته الضرورية يقدم الراجحي هذا التمويل بشروط ميسرة وإجراءات سهلة وسريعة تشمل الامتثال لمعايير معينة تضمن تحقيق التوازن بين قدرة العميل على سداد القرض وبين الاستدامة المالية للبنك، مانحًا بذلك الأمل للمتعثرين للانطلاق من جديد نحو مستقبل مالي أكثر استقرارًا .

ما هي قيمة تمويل الراجحي

يتفاوت التمويل الشخصي الذي يقدمه بنك الراجحي بين خمسة آلاف واثنين مليون ريال سعودي بحيث يتم تحديد القيمة النهائية استناداً إلى عدة عوامل منها الراتب الشهري للفرد وقدرته على السداد يلبي هذا التمويل احتياجات العملاء المتباينة ويوفر حلولاً مالية تناسب الظروف المختلفة مما يجعله خياراً مثالياً للمتعثرين مالياً الراغبين في إعادة ترتيب موازين المالية يتّسم تمويل الراجحي بالمرونة في جدولة الدفعات والشفافية في الإجراءات، ما يؤمّن المعلومات الكاملة والوضوح لكافة العملاء.

شروط تمويل بنك شخصي للمتعثرين من الراجحي

للحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي خاصةً للأشخاص المتعثرين هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها.

الجنسية أن يكون العميل (مواطن أو مقيم) على رأس العمل أو متقاعد

الحد الأدنى للراتب للمواطنين: 4000 ريال و للمقيمين 5000

الحد الأدنى للعمر 18 سنة للمواطنين و 23 سنة للمقيمين

جهة العمل أن يكون العميل موظف في إحدى جهات العمل المعتمدة لدى المصرف

عمر العميل ألا يزيد العمر عن 60 عاماً للموظفين و 75 سنة للمتقاعدين (عند سداد آخر قسط)

المستندات المطلوبة للتسجيل في تمويل الراجحي

بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للعميل المقيم

تعريف الراتب

تثبيت الراتب

نموذج طلب التمويل

كم يعطى الراجحي قرض شخصي؟

يقدم مصرف الراجحي حلولاً تمويلية متنوعة تلبي احتياجات العملاء المختلفة، وذلك حسب الشروط والأنظمة المطبقة يمكن أن تصل قيمة التمويل الشخصي التي يمنحها البنك إلى مئات الآلاف من الريالات السعودية بحيث يتم تحديد الحد الأقصى للتمويل بناءً على عدة عوامل منها الدخل الشهري للعميل نسبة الالتزامات المالية القائمة على سبيل المثال يمكن للعميل الراجحي الحصول على تمويل شخصي بقيمة تصل إلى 150,000 ريال سعودي، بمعدل نسبة سنوي يبدأ من 3.43%، بإمكانية استحقاق تمتد لفترة تصل إلى 60 شهرًا الراجحي يوفر بذلك خيارات تمويل شخصي تتميز بمرونة في الشروط وسهولة في السداد وتمويل شخصي للمقيمين

هل استطيع اخذ قرض من الراجحي بدون تحويل راتب؟

نعم يمكنك الحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي بدون الحاجة إلى تحويل راتبك يستهدف هذا النوع من التمويل الأشخاص الذين يفضلون الاحتفاظ بحساباتهم البنكية في مصارف أخرى أو لديهم مصادر دخل متعددة يتيح لك هذا الخيار تقديم طلب للحصول على قرض دون الحاجة إلى تغيير ترتيبات راتبك الشهري مع الحفاظ على المرونة في المصارف التي تتعامل معها يتميز التمويل بدون تحويل الراتب بأنه يقدم هامش ربح تنافسي ويتراوح الحد الأدنى لمبلغ التمويل من عشرة آلاف ريال والحد الأعلى يصل إلى مليون ريال مما يوفر حلولاً مالية مرنة تناسب احتياجاتك المالية المتنوعة.