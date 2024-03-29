“اتفرج على المارد الأحمر من البيت”تردد قناة بي ان سبورت 6 beIN SPORTS الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني اليوم

تعد قناة بي ان سبورت 6 واحدة من القنوات المفضلة لدى عشاق الرياضة والمباريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي هذا المقال سنقدم لك الترددات اللازمة للاستمتاع بمشاهدة قناة beIN SPORTS 6 على النايل سات والأقمار الصناعية الأخرى، تعرف على كل المعلومات التقنية والترددات الأساسية التي تحتاج إلى معرفتها من أجل ضبط القناة بسهولة واستمتاع بجودة بث عالية.

تردد قناة بي ان سبورت 6 beIN SPORTS

تعتبر قناة بي ان سبورت 6 واحدة من القنوات الرياضية الرائدة على النايل سات، حيث تبث بتقنية عالية الجودة، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية والمباريات المباشرة بمستوى عالي من الجودة البصرية والصوتية، كما يمكن مشاهدة قناة beIN SPORTS 6 على نايل سات، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الرياضة لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الرياضية على مدار الساعة.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports 6 على النايل سات

تردد القناة: 11054.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

تردد قناة بي ان سبورت 6 على عرب سات

تردد القناة: 12379.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

يعلن عن موعد مباراة الأهلي المصري ضد نادي سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا 2024 ، ستقام هذه المواجهة الهامة في ذهاب ربع نهائي البطولة يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024، عند الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر يُنقل اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 6 حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة هذا اللقاء بفارغ الصبر.

تشكيل مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

سأستعرض التشكيل المتوقع الذي سيخوض به النادي الأهلي مباراته ضد فريق سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

خط الدفاع:

محمد هاني

أكرم توفيق

خالد عبدالفتاح

خط الوسط:

مروان عطية

كريم نيدفيد

محمد مجدي أفشة

خط الهجوم:

محمود كهربا

رضا سليم

بيرسي تاو

حراسة المرمى:

مصطفى شوبير

حمزة علاء

مصطفى مخلوف

تبدو التشكيلة قوية ومتوازنة ومن المتوقع أن تقدم أداء مميزا خلال هذه المباراة المهمة، كما يجب على اللاعبين الاستعداد بشكل جيد والعمل كفريق واحد من أجل تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة بقوة في دوري أبطال إفريقيا.