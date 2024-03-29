حلاوة العيد بأقل التكاليف.. طريقة عمل البيتيفور بالكيلو بأقل المكونات وأسهل خطوات التحضير في المنزل.. سر نكهة المطاعم معاكي الأن

طريقة عمل البيتيفور بالكيلو، باعتبارها وجبة محببة لدى العديد من الأشخاص، يعتبر البيتيفور من بين المخبوزات اللذيذة والسريعة التحضير وغير المكلفة، وتتميز هذه الوجبة بمكانتها الخاصة في ثقافة المأكولات المصرية وبعض الدول العربية، حيث يُعتبر تناولها بعد صلاة العيد من العادات الشائعة في البيوت المصرية، وفيما يلي، سنقدم نظرة على طريقة إعداد البيتيفور بالكيلو، وفقاً لتوجيهات الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل البيتيفور بالكيلو في المنزل

خمسة أكواب دقيق.

نصف كوب سكر بودر.

ربع معلقة ملح.

واثنين أكواب زبدة باردة.

بالإضافة إلى بيضة وصفار بيضتين.

وملعقة صغيرة من الفانيليا.

وللتزيين، يمكن استخدام مربى الفراولة والمشمش، وجوز الهند المبشور الناعم، والفستق المفروم.

بالإضافة إلى الشوكولاتة الداكنة والبيضاء المذابة، وميكس المكسرات.

أسرار نجاح تحضير البيتيفور في البيت

يجب أن يتم وضع الزبدة في وعاء ويُخلط جيداً باستخدام المضرب الكهربائي. يتم إضافة السكر البودرة، ثم يُخلط مع الزبدة ويُخفق بالمضرب الكهربائي. يتم إضافة الفانيليا ويُقلب. يتم إضافة البيضة ويُخفق. يُضاف صفار البيض ويُخفق. يُضاف الدقيق، ثم يُمزج جميع المكونات معًا. يُوضع العجينة في كيس حلواني بشكل الوردة. يُشكل البيتيفور في صينية خبز. يُوضع صينية الخبز في الفرن على درجة حرارة مئوية، حتى يأخذ اللون الأشقر. بعد إخراجه من الفرن، يُترك جانبًا حتى يبرد، ثم يُزين بالمربى والمكسرات.

نصائح عند التقديم