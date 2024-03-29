“اخيرا ظهرت” الآن رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة لعام 2024، من العناوين التي تتصدر محركات البحث الخاصة بدولة العراق، حيث يريد الآلاف من المواطنين معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، خاصة لأن وزارة العمل والشؤون قامت بتفعيل خدمة القدرة على الاستعلام عن الدعم بشكل إلكتروني من خلال ” منصة مظلتي ” ومن خلال خطوات محددة وسهلة دون الحاجة إلى أن يذهب المتقدم إلى أي مكتب أو فرع تابع للوزارة، ولم تكتفي هذه الأخيرة بذلك بل قامت بمعاودة التذكير بقيمة الرعاية الاجتماعية والتي تختلف على حسب عدد أفراد أسرة المتقدم .

رابط المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن الآن معرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق وتحميل قوائم الأسماء بصيغة PDF بشكل إلكتروني من خلال عدة خطوات محددة. يتضمن الإجراء ما يلي:

قم بزيارة منصة “مظلتي” التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية .

حدد أيقونة برامج الدعم.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

قم بتحديد خدمة الاستعلام كخطوة تالية.

قم بإدخال بياناتك الشخصية ورقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

انقر على زر “استعلام”.

ستظهر حالة طلبك، سواء كان قبولاً أو رفضاً أو قيد المراجعة.

في حالة الموافقة على طلبك، يمكنك تحميل قوائم المستفيدين بصيغة PDF من الموقع.

قيمة الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية:

وفقًا لتأكيد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، تختلف قيمة دعم الرعاية الاجتماعية وفقًا لعدد أفراد الأسرة، وتتضمن القيم التالي: