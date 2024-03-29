موعد مباراة الأهلي وسيمبا والقنوات الناقلة وتشكيل الفريق في دوري أبطال أفريقيا

يبحث العديد حاليا عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا والقنوات الناقلة، وبمنتهى الجدية يستعد النادي الأهلي المصري لمباراته في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق سيمبا التنزاني، والتي ستقام اليوم 29 مارس 2024 على ملعب إستاد القاهرة الدولي بحضور عدد كبير من مشجعي المارد الأحمر، حيث يدخل الأهلي اللقاء بثقة عالية بعد أن صعد للربع النهائي متصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، ليضرب موعدا في ربع النهائي وعقب إجراء القرعة اللازمة أمام سيمبا، ليسعى الأهلي بقيادة مدربه الداهية السويسري مارسيل كولر، لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة في تنزانيا والمقرر إقامتها في 5 أبريل 2024

موعد مباراة الأهلي وسيمبا اليوم

التقى الأهلي قيل اليوم العديد من المرات، كما يعد فريق سيمبا من الأندية المتميزة في القارة الأفريقية، نظرا لما يتمتع به من تشكيلة متميزة من اللاعبين المميزين القادرين على تحدي العديد من الفرق الكبرى والفرق المنافسة، لذا؛ يتطلع الفريق التنزاني إلى نهو اللقاء اليوم بتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة، نتيجة تمكنه من الحفاظ على فرصة التأهل إلى دور نصف النهائي وتسهل مأموريته في تنزانيا، كما أنه من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024 في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا والتردد الخاص بها

مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا، كما أن قناة beIN Sports 4 تعد من بين أهم القنوات الرياضية البارزة التي تنقل مباريات كرة القدم، سوف تعرض هذه القناة لقاء الأهلي المصري وفريق سيمبا التنزاني، ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق المصري علي محمد علي.

تردد قناة بي أن سبورت beIN Sports 4 الناقة لمباراة الأهلي اليوم

تردد القناة: 11054.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.