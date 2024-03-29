ملايين الدولارات تنتظرك حوّل حلمك إلى حقيقة الآن.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وأرقام البرنامج.. لا تدع الفرصة

في هذا المقال سوف نرصد لكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 بكل تفاصيل، حيث تنظم مسابقة الحلم في جميع البلدان العربية سنويًا، حيث تُقدم جوائز مغرية على مدار الأسبوع والشهر والسنة، يُختار شخصان أسبوعيًا من قبل اتحاد المسابقة ليفوزا بجائزة قيمتها 5,000 دولار أمريكي، بينما تصل الجوائز الشهرية إلى 100,000 دولار أمريكي، وتصل الجوائز السنوية إلى مليون دولار أمريكي، لذلك، يسعى الكثيرون إلى معرفة كيفية الانضمام والمشاركة في هذه المسابقة الشهيرة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تتوفر عدة طرق تمكنك من الاشتراك في مسابقة الحلم، وتختلف هذه الطرق حسب البلد، ومن بين الأرقام التي يجب الاتصال بها:

الاشتراك من دولة الإمارات على الرقم: 6070.

من المملكة العربية السعودية على رقم : 65044.

ومن الكويت على رقم : 4141.

ومن العراق على رقم : 22770 (زين).

ومن البحرين على رقم : 94000.

ومن دولة عمان: 90434.

ومن جمهورية مصر العربية: 95458 (فودافون).

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

إذا كنت ترغب في الاشتراك في مسابقة الحلم، يمكنك ذلك عبر عدة طرق التي توفرها المسابقة، ومن بين هذه الطرق الرئيسية: