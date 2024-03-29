افتح أبواب الحظ واربح مليون ونصف ريال يمني.. كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024.. لا تفوت فرصة عمرك

يزداد الاهتمام عن كيفية الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة، حيث تستضيف المذيعة الشهيرة مايا العبسي برنامج “طائر السعيدة” على قناة السعيدة اليمنية في موسم رمضان الحالي، حيث تطرح العديد من الأسئلة على المشاهدين في نهاية كل حلقة، والفائز بحلها يفوز بجائزة نقدية كبيرة تصل إلى مليون ونصف ريال يمني، تتنوع الأسئلة في مجالات مختلفة، وسوف نوضح لكم اليوم كيفية الاشتراك في المسابقة، بالإضافة إلى شروطها وتردد قناة السعيدة اليمنية التي تبث البرنامج الرائع، تابعونا.

طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

للمشاركة في مسابقة طائر السعيدة اليمنية، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع مسابقة “طائرة السعيدة” لحل سؤال الحلقة.

قم بإدخال اسمك الرباعي بدقة وكامل.

أدخل رقم الهاتف المحمول، مع التحقق من صحته قبل مغادرة الموقع.

ثم حدد موقع إقامتك وعنوانك، ثم اضغط على كلمة “اشتراك”.

سيتم التواصل معك في حال فوزك عبر رقم هاتفك.

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يجب توفر عدد من الشروط للمشاركة في مسابقة الطائر السعيدة، التي سنتعرف عليها، وتتضمن الشروط التالية:

القدرة على التحدث باللغة العربية. الجنسية العربية. سن الـ 18 عامًا فأكثر.

تردد قناة السعيدة اليمنية 2024

تمتعت هذه القناة بشهرة واسعة من خلال جمهور مسابقة طائر السعيدة التي تُبث على شاشتها، مما دفع الكثيرين للبحث عن ترددها لعام 2024، وسنقدم لكم هنا البيانات التالية: