لينك pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق عبر منصة مظلتي في كل المحافظات

تعتبر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أبرز الموضوعات الهامة التي يتزايد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة وخاصة بداية من استقبال طلبات التقديم،

وسعت الحكومة العراقية إلى توفير الخدمات الضرورية للمواطنين بكل يسر وسهولة، ومن بين هذه الخدمات تأتي الرعاية الاجتماعية للمحتاجين كإحدى هذه الأولويات، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العمل العراقية عن إطلاق منصة “مظلتي”التي تتولى إعلان نتائج المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يعد دعم الرعاية الاجتماعية الذي تقدمه الحكومة العراقية إحدى الوسائل الرئيسية لتقديم الدعم المالي والاجتماعي للمواطنين في العراق، ويهدف هذا الدعم إلى تقديم المساعدة للأسر ذات الدخل المحدود وتوفير الحماية الاجتماعية لهم خلال الظروف الصعبة التي قد يواجهونها، ويعتبر إعلان استحقاق الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة من بين الخطوات الهامة لضمان حصول الأسر المستحقة على الدعم اللازم والضروري، وهذا يساعد في تخفيف الأعباء المالية وتوفير الدعم اللازم للأسر لتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجهها، وفي صدد حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، نتطرق بعد ذلك إلى شروط التسجيل في دعم الرعاية الاجتماعية هي كما يلي:

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية.

أن يمتلك المتقدم دخل محدد وفقًا للإعلانات الصادرة عن وزارة العمل.

يكون الحد الأدنى لعمر المتقدمات هو 15 عامًا، والحد الأقصى هو 55 عامًا، وبينما الحد الأدنى لعمر المتقدمين الذكور هو 18 عامًا، والحد الأقصى هو 60 عامًا.

يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة الأقصى هو 4 أشخاص.

يجب على المتقدم أن يكون مقيمًا بشكل دائم داخل العراق وأن يكون حاصلاً على جميع حقوقه المدنية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الرابط الرسمي منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل في العراق.

انقر بعد ذلك على خيار الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

حدد الوجبة الأخيرة في الدفعة السابعة.

اختر المحافظة التي ترغب في الاستعلام عنها.

انقر على زر “استعلام” للحصول على نتائج البحث.

وبذلك يمكنك الوصول بسهولة إلى قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، وذلك لتوفير الدعم المناسب والضروري للمحتاجين في العراق.