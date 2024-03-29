تعرف على لينك التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل

تعد منحة البطالة الجزائرية من أهم المنح الرئاسية المقدمة للمواطنين، لتخيف الأعباء عن كاهلهم وخاصة الفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل البسيط والعمالة المؤقتة، وتعد منحة البطالة من الوسائل الهامة التي تقدمها الحكومة لجميع المواطنين، في صورة دعم مادي يقدم بصفة شهرية للمحتاجين المتقدمين وممن تنطق عليهم الشروط الخاصة لتخفيف الأعباء عنهم والمساهمة في تلبية طلباتهم والمساعدة على الاستقرار الاستمرار في مواجهة الغلاء والاسعار المرتفعة، ومن خلال المقال الحالي والفقرات التالية سوف نقوم باستعراض الخطوات الخاصة بــ التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 وكذا عرض وتوفير الرابط الخاص بالتقديم وشروط التسجيل فيها.

نسبة زيادة منحة البطالة بالجزائر 2024

كان يعتقد البعض أن منحة البطالة تم رفعها إلى مبلغ يتراوح ما بين 17 و20 ألف دينار جزائري مع مطلع العام الحالي، ولكن الحقيقة أنه المنحة تم رفعها لتصل الى مبلغ 15 ألف دينار جزائري وليس 17 ألف أو 20 ألف كما تردد سابقا مع بداية عام 2024 وذلك بعد أن كان المبلغ الذي يتم صرفه سابقا هو بقيمة تصل الى مبلغ 13 ألف دينار، وتنزل المنحة بموعدها المحدد في نهاية كل شهر ميلادي بالقيمة التي ذكرناها وهي 15 ألف دينار.

تعرف على شروط التسجيل علي منحة البطالة بالجزائر 2024

حددت الحكومة الجزائرية عدد من الشروط لكي يتمكن المتقدم أو من يرغب قي التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 وتلك الشروط هي:

يجب ان يكون المتقدم حاملا للجنسية الجزائرية، وأن تكون الإقامة بشكل دائم في الجزائر.

عدم امتلاكه أي عقارات وألا يكون قد حصل على المنحة قبل ذلك.

أن يكون عمر الشخص المتقدم ما بين 19 حتى 40 سنة.

ألا يكون لدى المتقدم مصدر دخل ثابت.

واعرف الان خطوات تجديد التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024

لكي تتمكن من التسجيل في منحة البطالة يجب عليك اتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة التشغيل الوطنية الجزائرية.

يتم النقر على زر تجديد منحة البطالة.