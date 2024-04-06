“شوف غرامتك وادفعها ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق +قيمة الغرامات منصة أور الالكترونية

قامت مديرية المرور العامة بالعراق بإطلاق منصة أور والتي تساعدك في التعرف على المخالفات المرورية المسجلة على السيارة الخاصة بك بكل سهولة من خلال استخدام خدمة الإنترنت نت ودون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان كما يمكنك تسديد المخالفات أيضا من خلالها وذلك لأن الدولة دائما تسعى نحو راحة المواطنين، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا كل ما يخص غرامات المرور العامة الرقم الالماني.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن غرامات المرور وهي:

في البداية يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أور. من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خيار غرامات المرور العامة. يتطلب منك إدخال مجموعة من البيانات حول السيارة الخاصة بك. بمجرد الضغط على زر البحث سوف تظهر لك قائمة يوجد بها جميع المخالفات المسجلة والتي قمت بارتكابها بالنوع والموعد.

خطوات تسديد غرامات المرور منصة أور

اتبع الخطوات التالية من أجل تسديد غرامات المرور بنجاح:

أولا قم بالدخول على منصة أور الإلكترونية. قم بتدوين الرقم الألماني وهو عبارة عن رقم يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالسيارة. يرجى النقر على زر استعلام وسوف تظهر لك قائمة يوجد بها جميع المخالفات المرورية. انقر على زر تسديد وقم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك. بمجرد إتمام عملية الدفع سوف يتم تسديد المخالفات بالفعل.

قيمة غرامات المرور بالعراق

قامت المديرية العامة للمرور بتحديد قيمة الغرامة والتي تكون كالتالي: