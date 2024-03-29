“pdf هسة دور على اسمك!!”..اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات

تصدر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد تفعيل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الدعم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أصبحت العناوين ذات الصلة بمعرفة المستحقين للرعاية الاجتماعية تتصدر محركات البحث، وذلك لأن الوزارة قدمت خطوات محددة وسهلة للاستعلام دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا، بالإضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بتذكير المواطنين بقيمة الرعاية الاجتماعية، مؤكدة أن قيمة الدعم تتغير استنادًا إلى عدد أفراد الأسرة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك الآن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وكذلك تحميل كشوفات هذه الأسماء بصيغة PDF بسهولة من خلال الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

اختر أيقونة “برامج الدعم”.

حدد برنامج الرعاية الاجتماعية من القائمة المتاحة.

في الخطوة التالية، اختر خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

في الخطوة التالية، اختر خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024. قم بإدخال بياناتك الشخصية ورقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

انقر على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك حالة طلبك، سواء كان قيد القبول أو الرفض أو تحت المراجعة.

في حالة قبول الطلب، يمكنك تحميل كشوفات المقبولين بصيغة PDF من الموقع.

ومن خلال هذه الخطوات، يمكنك الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة بسهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى أي مكتب أو فرع تابع للوزارة

قيمة دعم الرعاية الاجتماعية 2024

وبعد أن استعرضنا كافة التفاصيل حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، نتطرق إلى أن قيمة الدعم قد تتغير استنادًا إلى عدد أفراد الأسرة وهذا ما أقرته وفقا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وتتمثل هذه القيم كما يلي:

تتراوح قيمة الدعم للاسرة التي تتألف من 4 أفراد تكون قيمة الدعم 420 ألف دينار عراقي.

و أما إذا كانت الأسرة مؤلفة من 3 أفراد، فتحصل على دعم بقيمة 315 ألف دينار عراقي.

و بالنسبة للأسرة المكونة من فردين، يبلغ دعمها 210 ألف دينار عراقي.

وفي حالة وجود شخص واحد فقط مستحق للدعم، فإن قيمته تصل إلى 105 ألف دينار عراقي.

ومن خلال هذه القيم المحددة، يمكن للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق التعرف على الدعم المقدم لهم بناءً على عدد افراد الأسرة التي ينتمون إليها، مما يساعدهم في تحديد حاجاتهم المالية والاقتصادية بشكل أفضل.

حتى الآن لم يتم الكشف بعد عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لا يزال البحث عنها مستمر حتى تلك اللحظة، وسط تساؤلات من قبل الفقراء عن موعد الصرف الذي تأخر كثيرا على الرغم من تدهور الاوضاع الاقتصادية للبلاد.