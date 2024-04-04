“minha anem dz“ موقع منحة البطالة 2024 بالجزائر كيفية التسجيل والأوراق المطلوبة الوكالة الوطنية للتشغيل

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر بإطلاق منحة البطالة وهي تعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي الدولة للمواطنين العاطلين عن العمل وليس لديهم مصدر دخل ثابت وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة اقتصادية أفضل، ولكن يجب العلم أنه يتم صرف المنحة وفق مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا رابط التسجيل في المنحة.

منحة البطالة

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه تم فتح باب التسجيل على منحة البطالة بداية من شهر جانفي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التشغيل بالجزائر. يرجى تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة. من القائمة الموضحة يرجى النقر على خانة منحة البطالة. قم بملء النموذج الخاص بالمنحة من خلال تدوين البيانات المطلوبة والتي تتمثل في: رقم بطاقة طالب العمل، رقم التعريف الوطني للمتقدم. أخيرا قم بالضغط على زر إرسال الطلب وانتظر حتى يتم التواصل معك من قبل الجهات المسؤولة. يجب العلم أنه في حالة القبول يتم التواصل معكم ويتطلب منكم إرفاق الحساب البنكي الخاص بالمتقدم، ثم يتم تحديد موعد للذهاب إلى المقر الرئيسي للوكالة من أجل إتمام عملية التسجيل والحصول على منحة قدرها 15 ألف دينار جزائري.

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة البطالة

يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب تحضيرها عند التسجيل في منحة البطالة وهي: