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“أفضل من الواتس العادي“ خطوات تنزيل واتساب للأعمال 2024 بمميزات اضافية لجميع الهواتف
تنزيل واتساب للأعمال
تم إطلاق واتساب الأعمال في الآونة الآخيرة ويتم تخصيصه لرجال الأعمال وذلك من أجل مساعدة المستخدمين في فصل الحياة العملية عن الحياة الشخصية وعلى الرغم من أنه تم إطلاقه منذ وقت قصير إلا أنه نجح في تحقيق نسب تحميل مرتفعة من مختلف الدول، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات تنزيل واتساب للأعمال.
تنزيل واتساب للأعمال
يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تنزيل واتساب الأعمال بنجاح:
- أولا يجب عليك الدخول على متجر التطبيقات الخاص بك والذي يكون جوجل بلاي على أجهزة الأندرويد.
- بينما إذا كنت من مستخدمي الآيفون قم بالدخول على آب ستور.
- في محرك البحث يرجى كتابة اسم التطبيق واتساب أعمال وانقر على زر التحميل.
- انتظر حتى يتم تثبيت التطبيق ثم قم بالتوجه إلى قائمة التطبيقات الخاصة بك وانقر على أيقونة التطبيق .
- يتطلب منك إدخال جميع المعلومات حول العمل الخاص بك.
- قم بإرفاق صورة توضح العمل الخاص بك.
- يجب ربط الحساب الخاص بك بالصفحات الرسمية التي تمتلكها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخيرا يكون الواتساب جاهز للاستخدام.
مميزات واتساب أعمال
يمتلك ذلك النوع من الواتساب العديد من المميزات ومنها:
- يوفر لك خاصية إضافة كتالوج الأعمال الخاص بك.
- يقدم مجموعة من الإحصائيات حول المنتج الذي ترغب في شرائه.
- يوفر خدمة الردود التلقائية.
- يمكنك من خلال تحديد الوقت المتاح به المنتج الخاص بك.
- يوفر خدمة توفير توضيح الموقع الخاص بالعميل وذلك من أجل الوصول إليه بكل سهولة.
- يوجد داخل التطبيق واجهة تمتلك مجموعة من الأدوات التي تساعدك في استخدام التطبيق.