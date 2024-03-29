استمتع باللعبة .. شفرات جراند ثفت أوتو 5 الجديد Grand Theft Auto V

شفرات جراند ثفت أوتو 5 الجديد من أهم ما يتم البحث عنه من قبل محبي لعبة Grand Theft Auto V، وذلك لانها تعد من أفضل الألعاب للهواتف وأجهزة الكومبيوتر، والجدير بالذكر أن هناك عدد من الشفرات التي تمكن اللاعب من للحصول على أقصى متعة ممكنة خلال اللعب، وكذلك يمكنه الحصول على عدد لا نهائي من الأسلحة والسيارات، وفيما هو آت نوضح لكم هذه الشفرات فضلاً تابعونا.

شفرات جراند ثفت أوتو 5 الجديد

أتاحت شركة روكستار جيمز عدد من الشفرات التي تجعل من اللاعب محترف في اللعبة، بحيث يتم كتابة الشفرة التي تقوم بتقديم ميزة اللاعب خلال اللعبة، بحيث تكون هذه الشفرات كالتالي:

كود الشفرة : الإضافة.

TURTLE :عدم الموت.

TOOLUP: زخيرة كثيرة.

SKYDIVE :القفز من الطائرة بالسماء أو القفز بمظلة.

CATCHME :الجري سريعًا.

INCENDIARY: الرصاص المتفجر.

حيل زكية للفوز في لعبة جراند ثفت أوتو 5

يمكن للاعبين كسب المال بسهولة من خلال اتباع عدد من الخطوات والنصائح البسيطة، وهي كالتالي: