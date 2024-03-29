“وحش الألعاب” نسخة طبق الأصل من iPhone بسعر خيالي! تعرف على هاتف شركة Tecno الجديد بمواصفات رهيبة!

أطلقت شركة Tecno هاتف Pova 6 Pro وأعلنت عنه خلال مشاركتها في فعالية MWC 2024 التي أقيمت في شهر فبراير الماضي، كما أضافت عبر الصفحة الخاصة بالهاتف على منصة البيع بالتجزئة عن أهم المواصفات التي يتضمنها الجهاز قبل إطلاقه في الهند.

مواصفات هاتف Tecno Pova 6 Pro

لنتعرف سوياً على أول هاتف يطلق في الهند بهذه المواصفات التي تتمثل فيما يلي:

اسم الهاتف Tecno Pova 6 Pro سعة البطارية 6000 مللي أمبير قوة الشحن السريع 70 وات سعة ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجا بايت سعة التخزين الداخلية 256 جيجا بايت نوع المعالج Media Tek Dimensity 6080 السعر 180 دولار أمريكي ويعادل 8500 جنيه مصري نوع الشاشة AMOLED FHD حجم الشاشة 6.78 بوصة دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل

ما يجب معرفته عن هاتف Tecno Pova 6 Pro

يعتبر أول هاتف في الهند يحتوي على بطارية سعتها 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 70 وات، بالإضافة إلى المساحة الضخمة المخصصة للألعاب المميزة نتيجة لاحتوائه على معالج Media Tek Dimensity 6080.

يدعم الهاتف الشحن في درجات الحرارة المنخفضة لتصل حتى -20 درجة مئوية مما يجعلها قادرة على الشحن الفعال تحت أي ظرف قياسي، بجانب متانته العالية لمدة تصل إلى 6 سنوات.

تحافظ بطارية الهاتف على 80 % أو أكثر من صحتها بعد تحملها 1600 عملية شحن تقريباً، كما يتميز هيكل الهاتف بحصوله على تصنيف IP53.

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية 32 ميجا بكسل، بالإضافة إلى مكبرات الصوت ستيريو مزدوجة، كما أنه يعمل بنظام HiOS 14 التابع لنظام Android 14، بجانب ماسح بصمة بداخل الشاشة ونظام إضاءة متميز LED في الخلف، والهاتف في المجمل العام أكثر شبه لهاتف iPhone.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن باقي التفاصيل الخاصة بالهاتف في غضون اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة من قبل شركة Tecno.