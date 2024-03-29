“حلقة نارية”.. ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم الحلقة 19 وضحايا برنامج رامز جلال النهاردة على شاشة mbc مصر

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم، كعادة كل يوم يشهد “جوجل”معدلات بحث كبيرة حول ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم بعدما تمكن من أن يتصدر التريند كعادة كل عام، حيث تدور فكرة برنامج رامز جاب من الاخر حول استضافة اثنان من المشاهير كل حلقة ويكون بينهم خلافات ويحاول رامز أن يهدأ الامور بينهم ويجعلهما يتعاونان للمرور بسلام من مقالبه التي يقعان فيها، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على ضحايا برنامج رامز جلال اليوم، واليكم التفاصيل.

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

أما عن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم وتحديدا ضحايا برنامج رامز جلال الحلقة 19 فحتى الآن لم تعلن إدارة القناة عنهما، ولكن من المتوقع أن يستضيف كلا من المطرب الشعبي حسن شاكوش وطليقته ريم طارق تلك الحلقة التي ينتظرها جموع المشاهدين، خاصة أن بينهما مشاكل كبيرة، وخلال الحلقة الماضية استضاف رامز الفنانين أصايل محمد وحسن عسيري، في حلقة لقيت تفاعلا وردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من قبل الجمهور الخليجي.

ضحايا برنامج رامز جلال

يذكر أن قائمة ضحايا برنامج رامز جلال هذا العام مليئة بالكثير من النجوم والمشاهير في مجال الفن والرياضة، حيث قد استضاف رامز كلا من:”محمد رياض وطارق لطفي، محمد شاهين ومحمد لطفي، الراقصتان بدرة وجوهرة، امام عاشور واحمد حسام ميدو، مها احمد وفادي خفاجة، عبد الله السعيد ومحمود كهربا،..”، ومن المقرر أن يستضيف عدد اخر من النجوم خلال الايام المتبقية من الشهر الكريم مثل:”شيرين رضا، مصطفى شوبير، محمد أبو جبل، عبد الناصر زيدان، تارا عماد،…”، يعرض البرنامج بعد رفع اذان المغرب مباشرة وتحديدًا في الساعة 6:16 مساءً بتوقيت مصر، و7:16 بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في تمام الساعة 1 صباحًا على قناة mbc مصر.