استعلم اسماء المقبولين في نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024 بوابة الوظائف الحكومية

تعتبر وظائف البريد المصري من بين الوظائف الحكومية الهامة التي يتطلع إليها العديد من المواطنين في مصر، نظرًا للإقبال الشديد على التقديم لهذه الوظائف في كل دورة تعلن عنها الهيئة القومية للبريد إذ يمثل هذا الاهتمام الكبير من قبل الشباب والشابات فرصة مهمة لاستكمال مسيرتهم المهنية وتحقيق استقرار مالي وتعتبر هذه الوظائف فرصة هامة للشباب الباحث عن عمل، كما انها تتمتع بمرتبات مجزية تجذب الكثيرين للتقديم عليها، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري 2024

إليك الخطوات التفصيلية لمعرفة ما إذا تم قبولك في مسابقة وظائف البريد المصري:

اذهب إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية المصرية

تأكد من أنك على الموقع الرسمي وليس أي موقع آخر.

في الصفحة الرئيسية، ابحث عن قسم “الاستعلام عن النتائج”.

اضغط على “وظائف البريد المصري”.

أدخل البيانات الشخصية التالية:الرقم القومي: أدخل رقمك القومي بالكامل دون مسافات أو علامات ترقيم.

أدخل رقم الطلب الذي حصلت عليه عند التقديم للوظيفة.

أدخل تاريخ ميلادك بالشكل المطلوب.

أدخل الكود الظاهر في الصورة.

اضغط على زر “استعلام”.

ستظهر لك نافذة جديدة تُظهر نتيجتك في المسابقة.

ستُعلمك هذه النافذة ما إذا تم قبولك في الوظيفة أم لا.

في حالة قبولك، ستجد معلومات عن الوظيفة مثل:المسمى الوظيفي: اسم الوظيفة التي تم قبولك فيها و الإدارة التي ستعمل بها وعنوان مكان العمل.

يمكنك طباعة النتيجة أو حفظها على جهازك.

قد تستغرق بعض الوقت حتى تظهر النتائج وإذا لم تتمكن من رؤية النتائج، حاول مرة أخرى لاحقًا ويمكنك التواصل مع خدمة العملاء في بوابة الوظائف الحكومية المصرية إذا واجهت أي صعوبات.