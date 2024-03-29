الدولار طاير! أسعار العملات اليوم في السوق السوداء الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ مقابل الجنيه المصري.. جدول مفصل لكل عملة!

خلال تعاملات اليوم، يتجه العديد من المستثمرين للبحث عن أسعار العملات في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، يأتي هذا الاهتمام نتيجة للتغيرات الكبيرة التي شهدتها معظم العملات خلال الفترة الأخيرة بعد قرار تحرير صرف العملة الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

الدولار الأمريكي

اليوم وصل سعر 1 دولار الى 47.8 جنيه في السوق السوداء. سعر 5 دولار يبلغ اليوم 239.0 جنيه. يصل سعر 10 دولار اليوم إلى 478.0 جنيه. سعر 25 دولار اليوم هو 1,195.0 جنيه. يبلغ سعر 50 دولار اليوم 2,390.0 جنيه. يسجل سعر 100 دولار اليوم 4,780.0 جنيه. سعر 500 دولار اليوم يبلغ 23,900.0 جنيه. يصل سعر 1000 دولار اليوم إلى 47,800.0 جنيه.

اليورو

يبلغ سعر 1 يورو 51.9 جنيه مصري. سعر 5 يورو اليوم هو 259.4 جنيه مصري. يصل سعر 10 يورو اليوم إلى 518.9 جنيه مصري. سعر 25 يورو اليوم هو 1,297.2 جنيه مصري. يبلغ سعر 50 يورو اليوم 2,594.5 جنيه مصري.

الريال السعودي

يسجل سعر 1 ريال سعودي 12.9 جنيه مصري. سعر 5 ريال سعودي اليوم هو 64.4 جنيه مصري. يبلغ سعر 10 ريال سعودي اليوم 128.8 جنيه مصري. سعر 25 ريال سعودي اليوم هو 322.0 جنيه مصري. يصل سعر 50 ريال سعودي اليوم إلى 644.0 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 13.2 جنيه مصري 0.5 درهم إماراتي = 65.8 جنيه مصري 10 دراهم إماراتي = 131.5 جنيه مصري 0.25 درهم إماراتي = 328.8 جنيه مصري 50 درهم إماراتي = 657.5 جنيه مصري 100 درهم إماراتي = 1,315.0 جنيه مصري

سعر الريال القطري

1 ريال قطري = 13.3 جنيه مصري 0.5 ريال قطري = 66.3 جنيه مصري 10 ريال قطري = 132.6 جنيه مصري 0.25 ريال قطري = 331.5 جنيه مصري 0.50 ريال قطري = 663.0 جنيه مصري

سعر الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 159.6 جنيه مصري 5 دنانير كويتي = 797.8 جنيه مصري 10 دنانير كويتي = 1,595.6 جنيه مصري 0.25 دينار كويتي = 3,989.0 جنيه مصري 0.50 دينار كويتي = 7,978.0 جنيه مصري

سعر الدينار الأردني

١ دينار أردني = 68.6 جنيه مصري 0.5 دينار أردني = 342.9 جنيه مصري 10 دينار أردني = 685.8 جنيه مصري 0.25 دينار أردني = 1,714.5 جنيه مصري 0.50 دينار أردني = 3,429.0 جنيه مصري

في هذا المقال ذكرنا أسعار العملات في السوق السوداء اليوم الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ والتي تباينت واختلفت بسبب تأثيرات قرار تحرير صرف العملة الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري، تتطلع الأسواق إلى مزيد من الاستقرار في الأوضاع المالية والاقتصادية في الأيام القادمة.