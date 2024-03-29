زيادة جنيه لكل لتر! سعر البنزين اليوم الجمعة ٢٩ مارس ٢٠٢٤ بعد أخر زيادة.. كل ما تود معرفته عن أسعار البنزين اليوم!

يشهد البحث عن أسعار البنزين في مصر ارتفاعا ملحوظا، خصوصا بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، تتأثر أسعار البنزين بالعديد من العوامل، بما في ذلك أسعار النفط العالمية وسياسات الحكومة، مما يدفع السائقين ومالكي السيارات إلى البحث المتزايد عن أحدث أسعار البنزين.

تأثيرات العوامل الدولية والمحلية

أحد أبرز العوامل التي تؤثر على أسعار البنزين في مصر هي أسعار النفط العالمية، حيث ترتبط أسعار الوقود المحلية بشكل مباشر بهذه التقلبات.

بالإضافة إلى ذلك، تلعب السياسات الحكومية دورا كبيرا في تحديد أسعار البنزين والسولار، ويتم ذلك بشكل أساسي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي.

أسعار البنزين الحالية

بعد الزيادة الأخيرة، وصل سعر البنزين 95 في مصر إلى 13.50 جنيه للتر، مما يمثل زيادة قدرها جنيه واحد عن الأسعار السابقة.

بالنسبة لسعر البنزين 92، ارتفع إلى ما يقارب 12.50 جنيه للتر.

وسعر البنزين ٨٠ وصل ل ١١ جنيه للمتر بعد الزيادة الجديدة

وفيما يتعلق بالسولار، ارتفع سعره بمقدار جنيه و ٧٥ قرش للتر ، وبذلك يصل سعر لتر السولار إلى عشرة جنيهات بعد زيادة جديدة تم تطبيقها بعد فترة استقرار نسبي في الأسعار.

بينما بلغ سعر انبوبة البوتاجاز من ٧٥ جنيه الى 100 جنيه وسعر تموين السيارات بلغ 6.50 جنيه للوقود.

تأثير زيادة السعر على الاقتصاد والمستهلكين