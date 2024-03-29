“اقوي اشارة” طريقة ضبط تردد قناة توم وجيري Tom &Jerry للاطفال

تعد قناة “توم وجيري” من القنوات التلفزيونية الرائدة في مجال الترفيه للأطفال، حيث تقدم مجموعة واسعة من أفلام الكرتون المحبوبة والهادفة وتتميز قناة توم وجيري ببرامجها المتنوعة التي تلبي احتياجات الأطفال من مختلف الأعمار، حيث تعرض أفلام كرتون كلاسيكية مثل “توم وجيري” و”باغز باني” و”سكوبي دو”، بالإضافة إلى مسلسلات كرتونية حديثة وممتعة وتهدف القناة إلى تقديم محتوى ترفيهي هادف للأطفال، حيث تعزز برامجها قيم الصداقة والتعاون وحل المشكلات بطرق إيجابية.

قناة “توم وجيري”

للاستمتاع بمشاهدة قناة “توم وجيري” على جهاز الاستقبال الخاص بك، يجب اتباع هذه الخطوات البسيطة التالية لضبط التردد الجديد:

باستخدام جهاز التحكم عن بعد او الريموت، انتقل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال.

بعد ذلك ابحث عن زر “البحث” على جهاز التحكم عن بُعد واضغط عليه.

ادخل الي قائمة الأقمار الصناعية، حدد “نايل سات”.

بعدها أدخل التردد الجديد لقناة “توم وجيري” في الخانات المخصصة لذلك.

بعد إدخال التردد، اضغط على زر “البحث” مرة أخرى لبدء عملية البحث عن القناة.

بعد اكتمال البحث، ستظهر قناة “توم وجيري” في قائمة القنوات.

بمجرد ضبط التردد الجديد، ستتمكن من الاستمتاع بمشاهدة برامج قناة “توم وجيري” المفضلة لديك بجودة بث عالية.

تردد قناة توم وجيري

أعلنت قناة “توم وجيري” للأطفال عن تحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات، وذلك لتوفير بث عالي الجودة وتجربة مشاهدة أفضل للمشاهدين ويمكن الآن ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد التالي: