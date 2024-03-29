قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر والقارة الأفريقية صوب ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام، حيث يلتقي العملاق المصري الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني في مواجهة نارية ضمن ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا ويدخل الأهلي المباراة وهو عازم على تحقيق نتيجة إيجابية تسهل عليه مهمة الإياب في القاهرة، ومواصلة مشواره نحو الحفاظ على لقب البطولة الذي حققه في الموسمين الماضيين.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وسيمبا

يبحث عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي عن تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا الوطني في دار السلام وقد اعلنت قناة Sport 5 انها ستقوم بنقل أحداث المباراة المرتقبة على الهواء مباشرة، ويمكنكم متابعة المباراة من خلال ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على التردد التالي:

التردد: 10842

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 3000

وتجدر الإشارة إلى أن قناة Sport 5 هي قناة رياضية مجانية تبث على القمر الصناعي Amos 4W، وتقوم بنقل العديد من المباريات والبطولات الرياضية الهامة، بما في ذلك مباريات دوري أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع للاهلي اليوم

من المتوقع أن يدخل النادي الأهلي المصري مباراته المرتقبة أمام سيمبا التنزاني في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بتشكيل هجومي، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل عليه مهمة الإياب في القاهرة ووفقًا للتدريبات الأخيرة، فمن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية (أحمد نبيل كوكا)، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم (حسين الشحات)

ويعول كولر على خبرة لاعبيه الكبيرة في مثل هذه المواجهات، وعلى رأسهم محمد عبد المنعم في خط الدفاع، وعمرو السولية في خط الوسط، ومحمود كهربا وبيرسي تاو في خط الهجوم.

كما يمتلك كولر العديد من الأوراق الرابحة على دكة البدلاء، مثل أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات، والذين يمكنهما تغيير مجرى المباراة في أي وقت.