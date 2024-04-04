يجب العلم أن الحكومة العراقية قامت بتوفير الكثير من برامج الدعم المختلفة والتي من أبرزها برنامج الرعاية الاجتماعية وهي عبارة عن مواد غذائية يتم منحها للأسر المعوزة داخل الدولة ولكن يتم ذلك وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

“شوف أسمك ونزله pdf فورا“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في جميع محافظات العراق 2024 منصة مظلتي spa.gov.iq

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سوف يتم الإعلان عن أسماء المستحقين عقب الانتهاء من عملية التحقق من البيانات المدخلة، للاستعلام عن أسماء المستحقين يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مظلتي.

من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خانة الرعاية الاجتماعية، ومنها يرجى الدخول على خيار اسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية.

يتطلب منك تحديد رقم الوجبة والتي تكون الوجبة السابعة.

قم بإدخال الولاية التي تعيش بها.

بمجرد النقر على زر استعلام سوف يظهر لك ملف يحتوي على أسماء المستحقين بصيغة pdf ويمكنك تحميله على الجهاز الخاص بك.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

قامت الجهات المسؤولة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب من أجل التقديم على وجبات الرعاية الاجتماعية والتي تكون كالتالي: