“خد فكرة واشتري بكرة!!”.. سعر كحك العيد 2024 في العبد في جميع الفروع

تصدر سعر كحك العيد 2024 في العبد محركات البحث الاجتماعي جوجل وخاصة عند اقتراب عيد الفطر المبارك حيث ينشغل الكثيرون في هذه الفترة بمعرفة أسعار الكحك والحلويات الشرقية الأخرى في الأسواق هذا العام، ويعتبر شراء الحلويات مثل الكحك والبسكويت جزءًا أساسيًا من احتفالات عيد الفطر في العديد من البيوت، ولهذا قام حلواني العبد بنشر أسعار الكحك والبسكويت في فروعه لهذا العام على صفحته الشخصية حيث تتميز حلويات العبد بالمذاق الشهي والطعم الفريد، وسنتعرف على أسعار الكحك في محلات العبد لعام 2024 عبر السطور القادمة.

سعر كحك العيد 2024 في العبد

تم الإعلان عن سعر كحك العيد 2024 في العبد عبر صفحات الفيس، وتكون كالتالي:

بلغ سعر نصف كيلو من كحك السادة حوالي 120 جنيهًا، وسعر الكيلو للمستهلك يبلغ حوالي 230 جنيهًا.

وأما بالنسبة لكحك الملبن، فقد يتراوح سعر نصف كيلو حوالي 120 جنيهًا، وسعر الكيلو للمستهلك يبلغ 230 جنيهًا أيضًا.

وبينما بالنسبة لكحك العجمية، فقد بلغ سعر نصف كيلو نحو 120 جنيهًا.

ويصل سعر نصف كيلو من كحك العجمية حوالي 120 جنيهًا.

وبينما يتراوح سعر نصف كيلو من الكحك المشكل حوالي 125 جنيهًا، وسعر الكيلو منه للمستهلك يبلغ 240 جنيهًا.

ووصل سعر نصف كيلو من كحك الصغير السادة حوالي 140 جنيهًا.

أسعار البسكويت في العبد

قد أعلن حلواني العبد عن سعر كحك العيد 2024 في العبد، وتكون أسعار بسكويت العيد لعام 2024 على النحو التالي:

سجل سعر نصف كيلو من بسكويت السادة حوالي 110 جنيهًا، وسعر الكيلو للمستهلك سيكون حوالي 200 جنيه.

وأما بالنسبة لبسكويت البرتقال، فقد يصل سعر نصف كيلو حوالي 110 جنيهًا، وسعر الكيلو للمستهلك يبلغ حوالي 200 جنيه.

يتراوح سعر نصف كيلو من بسكويت جوز هند حوالي 110 جنيهًا، وسعر الكيلو منه للمستهلك سيكون حوالي 200 جنيه.