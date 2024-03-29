“500 جنية شهريا“ شروط التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2024 والفئات المستحقة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بإطلاق معاش تكافل وكرامة وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه كل شهر للأسر الفقيرة والتي لا تمتلك مصدر دخل وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم الحصول على المعاش وفق مجموعة من الشروط وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

معاش تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بأنه عند التسجيل على معاش تكافل وكرامة يجب الذهاب إلى وحدة التضامن الاجتماعي التابعة لك وقم بتسليم مجموعة من الوثائق وهي:

نسخة من الهوية الشخصية للأفراد الذين يتعدى عمرهم 18 عام ويجب أن تكون سارية.

تقديم نسخة من شهادة ميلاد الأفراد الذي عمرهم أقل من 18 عام.

نسخة من وثيقة الزواج.

تقديم نسخة من بطاقة التموين.

في حالة إذا كان المتقدمة من فئة الأرامل أو المطلقات يجب تقديم ما يثبت ذلك.

تقديم إثبات قيد للأطفال المقيدين بالمدارس.

في حالة إذا كان المتقدم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة يجب تقديم كشف طبي يثبت ذلك.

إذا كان المتقدمين من فئة الأيتام يجب تقديم إقرار وصاية.

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة

قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من التسجيل على معاش تكافل وكرامة وهي:

عدم امتلاك الأسرة المتقدمة لأي أملاك ثمينة.

يجب أن يكون المتقدم من فئة أصحاب الإعاقات.

يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أطفال.

عدم امتلاك رب الأسرة أو زوجته عمل ثابت.

يجب أن يكون المتقدم يعاني من مرض مزمن.

الفئات المستحقة المعاش