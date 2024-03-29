“متاح حالا”.. رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 بالعراق عبر موقع مديرية الشؤون الوطنية nid-moi.gov.iq

يزداد البحث عن رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 بشكل كبير حيث يتوافد الكثير من الأسر والأفراد يومياً إلى مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة للحجز الإلكتروني سواء لاستخراج بطاقة هوية جديدة أو لضم أفراد جدد إلى الأسرة، وتمت إضافة بعض التحسينات الجديدة إلى استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة، مثل فتح عمليات الفرز ونقل الزوجة، وكذلك تم فتح عملية نقل العائلة من وكيل إلى وكيل آخر، بالإضافة إلى تسجيل الأطفال، وعلى الرغم من وجود ضغط كبير على الموقع، مما يؤدي إلى إغلاقه لفترات محددة، إلا أن الوقت المناسب لحجز بطاقة الهوية يكون عادة في الساعة الثامنة صباحاً، لذا ننشر لكم رابط حجز بطاقة الهوية الوطنية الموحدة لعام 2024 إلى جانب خطوات الحجز والمتابعة عبر السطور القادمة.

رابط حجز البطاقة الوطنية 2024

يتاح للمواطنين العراقيين التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية الوطنية الموحدة عبر بوابة الحجز الإلكتروني، وذلك استناداً إلى الإجراءات التنظيمية التي تقدمها مديرية الأحوال المدنية والجوازات في العراق، ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، بالإضافة إلى تسهيل معاملاتهم بشكل أفضل، وإذا رغب العديد منهم في حجز بطاقة الهوية الوطنية الموحدة من خلال رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 وملء الاستمارة بشكل صحيح ودقيق، بعد ذلك، يمكن الحصول على موعد للمراجعة والإجراءات اللازمة لاستخراج البطاقة.

خطوات حجز موعد البطاقة الوطنية 2024

إذا أردت حجز موعد البطاقة الوطنية بشكل إلكتروني من خلال رابط حجز البطاقة الوطنية 2024، واتبع الخطوات التالية: