“هتقبض 21 باكو“ وظائف وزارة الشباب والرياضة 2024 + شروط التسجيل والمميزات

قامت وزارة الشباب والرياضة بإطلاق عدد من وظائف خالية التي تناسب جميع الخريجين والطلاب كما أنها قامت بوضع رواتب مجزية وذلك من أجل مساعدة الشباب في الحصول على عمل ثابت والحد من نسبة البطالة في الدولة، يجب العلم أن تلك الوظائف تمتلك مجموعة من المميزات التي تجعلك تسجل بها دون تفكير، ولكن يجب توافر مجموعة من الشروط من أجل التسجيل في تلك الوظائف وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا متطلبات الوظائف.

وظائف خالية

أعلنت شركة اتصال دولية أنها بحاجة إلى عدد كبير من الموظفين للعمل في وظيفة وكيل مركز المتحدثون الألمانيون، كما أوضحت أيضا أنه من الممكن العمل من المنزل.

شروط التسجيل في الوظائف

قامت الشركة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في الوظائف وهي كالتالي:

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يتعدى 57 سنة.

يجب أن يكون مستوى المتقدم في اللغة الألمانية هو C1.

الوظيفة متاحة للطلاب والخريجين.

التقديم متاح للسيدات والرجال.

مميزات الوظائف

تمتلك الوظائف مجموعة من المميزات التي تميزها عن غيرها من الوظائف ومنها:

يوجد تدريب مدفوع الأجر.

مواعيد العمل 9 ساعات.

الشركة توفر تأمين طبي واجتماعي للموظف.

رواتب تصل حتى 21 ألف جنيه مصري.

يتم تسليم جهاز حاسب آلي وهاتف محمول للموظف.

خطوات التقديم على الوظائف

يمكنك التقديم على الوظيفة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي توظيف مصر، أو من خلال ملء نموذج التوظيف من خلال ادخال البيانات المطلوبة.