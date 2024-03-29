“وفر فلوس الباقة“ طريقة تشغيل واتساب بدون إنترنت على جميع الهواتف هتقعد على الواتس طول اليوم

يعتبر تطبيق الواتساب واحد من تطبيقات التواصل الاجتماعي التي لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا اليومية كما أنه يساعدك في التواصل مع عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول عن طريق رقم الهاتف، كما أن الواتساب يوفر خاصية المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو التي تجعلك تتحدث مع الأشخاص صوت وصورة، ويمكنك أيضا مراسلتهم عن طريق الرسائل الصوتية والرسائل النصية، والجدير بالذكر أنه تم تفعيل خاصية جديدة والتي تساعدك في تشغيل واتساب بدون إنترنت، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تشغيل واتساب بدون إنترنت

قامت شركة ميتا بإطلاق ميزة جديدة الواتساب تساعدك في تشغيل تطبيق الواتساب دون الحاجة إلى الإتصال بالإنترنت وذلك من خلال خوادم بروكسي والتي تعمل على توصيل شبكة بالتطبيق دون الحاجة إلى انترنت بكل سهولة ويمكنك الحصول عليها من خلال البحث عنها في تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة بمجرد كتابة خدمات بروكسي للواتساب في محرك البحث سوف تظهر لك، يجب اتباع الخطوات التالية من أجل تشغيل الواتساب بدون إنترنت:

في البداية يجب عليك التوجه إلى إعدادات الواتساب. ومن القائمة الموضحة قم بالنقر على زر التخزين أو البيانات. ثم اضغط على زر اعدادات بروكسي وقم بإدخال اسم الخادم وبمجرد انقطاع الانترنت سوف يتم الاتصال بشكل تلقائي.

خطوات تحميل تطبيق الواتساب

عند تحميل الواتساب يجب اتباع الخطوات التالية: