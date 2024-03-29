“اتفرج من غير ما تدفع مليم!!”.. قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلي وسيمبا في دوري ابطال افريقيا 2024 وترددها

تصدرت قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلي وسيمبا محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الراهنة حيث يلتقي النادي الأهلي بفريق سيمبا التنزاني العنيد في تحدي جديد حيث يعود لاعبو المارد الأحمر إلى صفوف الفريق بعد انتهاء مشاركتهم في بطولة كأس العاصمة، وشهدت هذه البطولة تتويج منتخب كرواتيا باللقب، وبعد هذه المشاركة الوطنية، يعود لاعبو الأهلي للتحضير بكل جدية لمواجهة سيمبا التنزاني، الذي يعتبر خصماً قوياً وعنيداً، وفي هذا الصدد سوف نتعرف على أهم القنوات المجانية التي تهتم بنقل مباراة الاهلي وسيمبا، وكذلك التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام الفريق الخصم.

قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلي وسيمبا

وسيتم إذاعة هذه المباراة من خلال قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلي وسيمبا وذلك اليوم الجمعة الموافق 29 مارس الحالي، وستقام المباراة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد بنجامين مكابا الوطني في دار السلام.

يمكن متابعة أحداث مباراة الأهلي وسيمبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، والتي تمتلك حق البث الحصري لمباريات البطولة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة اللقاء مجانًا عبر قنوات “sport 5” على التردد التالي:

التردد 10842.

الاستقطاب عمودي.

ومعدل الترميز: 30000.

أو على التردد التالي:

التردد: 10806.

الاستقطاب: عمودي

ومعدل الترميز: 27500.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب ربع النهائي يوم 5 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

وبعد أن أوضحنا قنوات مجانية تنقل مباراة الاهلي وسيمبا، نتطرق إلى ذكر تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا تكون على النحو التالي، فلا شك أن الإصابات قد أثرت على تشكيلة الفريق، يبدو أن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر، قام بتغييرات جذرية في تشكيل الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني، وإليك تشكيلة الأهلي المتوقعة للمباراة: