شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445 وحقيقة صرف زيادة في شهر رمضان وقبل العيد

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445، من أكثر الأمور التي ييحث عنها عدد كبير من المواطنين في المملكة السعودية، ويعد الضمان الاجتماعي المطور من أكثر برامج الدعم التي أعلنت عنه الحكومة السعودية لمساعدة عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية، وضمن رؤية المملكة 2030 والتي تسعى من خلالها القضاء على الفقر ورفع مستوى المعيشة لعدد كبير من المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً بالمملكة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445

وكانت وزارة التنمية الموارد البشرية في السعودية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445 والتي جاءت كالتالي:

أن يكزن المتقدم لا يقل عمره عن 18 عام.

ألا يكون المتقدم لديه أصول أو عقارات وأملاك سواء داخل السعودية أو خارجها.

أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية فترة لا تقل عن 5 سنوات متتالية.

وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 4 آلاف ريال سعودي.

أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد دون تأخير.

أن يكون المتقدم حصل على دعم مادي من أي مؤسسة خيرية داخل المملكة.

كما يجب ألا يكون المتقدم من ضمن المسجليم في دور العاية الخاصة أو مسجون.

حقيقة صرف زيادة في شهر رمضان وقبل العيد

وأعلنت وزارة الموارد البشرية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت عن السؤال الذي يتردد عن حقيقة صرق زيادة في الضمان الإجتماعي المطور في رمضان وهل يوجد زيادة أم لا، وأجابت الوزارة وأكدت أنه من المقرر أن يتم نزول زيادة مالية قدرها 1000 ريال سعودي لرب الأسرة ، وزيادة قدرها 500 ريال سعودي للعائل الذي لم يبلغ سنه 18 عام، وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة غير دائمة وأنه سوف يتم صرفها خلال شهر رمضان المبارك.