ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 19 …. ضيف مهم وكان قالب الدنيا

يترقب عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم العربي الإعلان عن ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 19، البرنامج الأشهر في شهر رمضان على مدار 14 عام استطاع فيهم أن يجذب أنظار الملايين من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن ضحايا رامز جلال الحلقة 19 والتي من المقرر عرضها مساء اليوم الموافق 29 مارس 2024، على قناة MBC مصر في تمام الساعة 06:13 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 07:13 بتوقيت السعودية.

ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 19

يهتم عدد كبير من المشاهدين بالتعرف على ضحايا رامز جاب من الاخر الحلقة 19، التي من المتوقع أن يكون الفنان حسن شاكوش وطليقته ريم طارق هم ضيوف رامز جلال الحلقة 19 ، وكالعادة يسعى رامز جلال في كل حلقة من برنامجه الرمضاني الشهير أن يجذب أنظار المشاهدين وذلك بسبب خفة ظله ومدى تعلقه بأصدقائه سواء الفنانين أو لاعبي كرة القدم والإعلاميين وغيرهم من الشخصيات العامة.

وعلى الرغم من نجاح برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 19، إلا أن بعض المشاهدين نقدوا فكرة البرنامج وأكدوا أن رامز تخطى الحدود خاصة أونه يسعى للإصلاح بين المتشاحنين والتي وقع بينهم خلاف ما، وكما شاهدنا في الحلقات الماضية حيث استطاع رامز الصلح بين أكثر من فنان وخرجوا من الحلقة وهم متفاهمين ولا يوجد أي خلاف بينهما.

تردد قناة MBC مصر

ويمكنكم مشاهدة برنامج رامز جاب من الاخر على قناة mbc مصر التي يمكنكم استقبالها على التردد التالي: