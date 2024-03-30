“سجل هُنـــا فورا 𝐀𝐀𝐃𝐋 𝟑“ شروط التسجيل في سكنات عدل 3 inscription aadl dz وكيفية التسجيل وكالة عدل الرسمية

قامت الدولة بإطلاق مشروع سكنات عدل 3 aadl وهو عبارة عن وحدات سكنية مدعمة يتم إعطائها لأصحاب الدخل المتوسط والدخل المنخفض وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على سكن ثابت وتحقيق الاستقرار، ولكن يجب العلم أنه يتم التسجيل في تلك الوحدات بعد توافر مجموعة من الشروط التي سوف نذكرها لكم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا رابط التسجيل على الوحدات.

شروط التسجيل في عدل 3

قامت وكالة عدل بتوفير الجزء الثالث من المشروع وذلك بعد النجاح الكبير حققه عدل 1 و 2، ووفقا لما أوضحه وزير الإسكان أنه سوف يتم توفير ما يقارب نحو 15.000 وحدة سكنية، للتسجيل على سكنات عدل يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوكالة عدل. قم بالنقر على خانة إنشاء حساب وقم بتدوين البيانات المطلوبة. قم بملء نموذج التسجيل على طلب التسجيل في الوحدات. يرجى إرفاق المستندات المطلوبة. أخيرا يجب الموافقة على الشروط والأحكام الموضحة ثم انقر على زر إرسال الطلب.

شروط التسجيل في سكنات عدل

للحصول على وحدات سكنية والتي تقوم بتسديد رسومها على شكل أقساط يجب التحقق من توافر مجموعة من الشروط التي قامت بتحديدها وكالة عدل وهي: