موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال افريقيا 2024 والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا، الذي يسعى فيها المارد الاحمر على الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي سوف تجمع بينهما على ملعب مكابا الوطني في مدينة دار السلام التنزانية.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا

تعد هذه المباراة هي المباراة الثانية بين الفريقين في الموسم الجاري، بعد المباراة التي جمعت بينهما في دور ربع نهائي من النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم والتي تمكن فيها النادي الاهلي من الفوز بهدف بعد تعادل الفريقين بهدف وحيد لكلاً منهما في مصر، وتعادل الفريقين بهدفين في تنزانيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني مساء اليوم الموافق الجمعة 29 مارس 2024، على ملعب مكابا الوطني بدار السلام بتنزانيا، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

حيث تذاع مباريات دوري ابطال افريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، والتي أعلنت عن عرض مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على قناة بي غن سبورت HD6 على أن يبدأ الأستوديو التحليلي للمباراة قبل انطلاق صافرة الحكم بساعة، وسوف يعلق على المباراة المعلق الرياضي “علي محمد علي” وبرفقته عدد من نجوم كرة القدم المصرية لتحليل المباراة والتعرف على غيابات اللاعبين وأسبابها.

تردد قناة بي ان سبورت HD6