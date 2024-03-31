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“جددها حالا هُنـــــا anem.dz“ تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر وشروط التسجيل الوكالة الوطنية للتشغيل
تجديد منحة البطالة
يجب العلم أن الحكومة في الجزائر قامت بإطلاق الكثير من برامج الدعم المختلفة ومن أبرزها منحة البطالة وهو عبارة عن مبلغ من المال يتم صرفه كل شهر للأشخاص الذين ليس لديهم عمل ثابت وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتوفير حياة أفضل لهم، ولكن يجب العلم أنه يتم تجديد منحة البطالة كل نصف عام، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الشروط اللازم توافرها عند التقديم على المنحة.
تجديد منحة البطالة
يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تجديد منحة البطالة وذلك من أجل التحقق من حالة المتقدم ومدى استحقاقه للدعم والخطوات كالتالي:
- في البداية يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التشغيل بالجزائر.
- من القائمة الموضحة يرجى النقر على خانة تجديد المنحة.
- قم بملء النموذج الخاص بالمنحة من خلال ادخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم البطاقة التعريفي ورقم التسجيل الخاص بالمستفيد.
- بمجرد النقر على زر تجديد سوف يتم تجديد المنحة عقب التحقق من البيانات المدخلة.
شروط التسجيل في منحة البطالة
قامت وزارة التشغيل بالجزائر بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في منحة البطالة وهي:
- يجب أن يتراوح عمر المتقدم من 18 عام وحتى 40 عام.
- يجب أن يكون المتقدم لديه ما يعيقه عن العمل.
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.
- عدم امتلاك المتقدم لمصدر دخل ثابت.
- يجب أن يكون المتقدم لم يقم برفض أي وظيفة.
- يشترط على المتقدم التواجد داخل الدولة بشكل دائم.